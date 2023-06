Aktivenkonferenz IG Metall erhöht Druck auf Ford: „Jetzt drehen wir das Ding um“

Die Gewerkschaft IG Metall erhöht den Druck auf den Autobauer Ford, Lösungen auf den Tisch zu legen, wie es mit dem Ford-Standort Saarlouis weitergeht. In diesen Prozess sind inzwischen auch die Mitarbeiter des benachbarten Zuliefer-Parks intensiv eingebunden, wie am Samstag auf einer Aktivenkonferenz in Dillingen deutlich wurde. Die IG Metall hatte Betriebsräte und Vertrauensleute von Ford selbst, aber auch aus dem Unternehmen des Zuliefer-Parks eingeladen. Ein knappes Jahr nach der Ford-Entscheidung am 22. Juni 2022, in Saarlouis ab 2025 keine Autos mehr zu bauen, „ist die Zeit des Hinhaltens vorbei“. Das kündigte Uwe Zabel vom Frankfurter IG-Metall-Bezirk Mitte an, zu dem das Saarland gehört. „Jetzt drehen wir das Ding um.“