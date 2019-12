Autohersteller : Ford Saarlouis feiert, bangt und hofft

Jürgen Schäfer ist seit Anfang November als stellvertretender Werkleiter bei Ford Saarlouis tätig. Foto: Ruppenthal

Saarlouis 2020 wird wohl über die Zukunft des Ford-Werks in Saarlouis entschieden. Der stellvertretende Werksleiter hat dafür einen klaren Wunsch.

Ford hat in seinem Saarlouiser Werk die 15-Millionen-Marke geknackt. Fast 50 Jahre nachdem im Januar 1970 der erste Ford Escort vom Band lief, verließ am Donnerstag das 15-millionste Ford-Modell das Werk: ein roter Focus ST, der an einen Kunden in Deutschland ausgeliefert wird. Rund 6,1 Millionen Autos des Typs Focus wurden nach Konzernangaben bisher in Saarlouis gebaut. „Das ist die Leistung der Mannschaft, die hier trotz vieler Veränderungen hochmotiviert und hochkonzentriert zu Werke geht“, sagt der stellvertretende Werksleiter Jürgen Schäfer. Trotz Jubiläums-Ford und großem Werks-Jubiläum im kommenden Jahr herrscht keine unbeschwerte Feierlaune in der Belegschaft.

Die bange Frage lautet: Wie geht es weiter, wenn voraussichtlich die Produktion des aktuellen Focus-Modells 2024 ausläuft? Und geht es überhaupt weiter? Schäfer hält sich bedeckt. „Wir werden im nächsten Jahr nochmal kräftig in den jetzigen Focus und in den Standort investieren“, sagt er, ohne konkrete Summen zu nennen. „Was nach 2024 passiert, da sind wir momentan in der Diskussion.“ Über den Stand der Debatte wollte er sich nicht äußern. Nur so viel: Wenn Ford 2024 neue Modelle bauen wolle, müssten spätestens Ende 2020 Beschlüsse gefasst werden. „Ich gehe davon aus, dass es im dritten Quartal kommenden Jahres eine Entscheidung geben wird“, sagt Schäfer, der erst seit November in der Werksleitung tätig ist, das Saarland aber gut kennt: Er hat in Dillingen seine Jugendzeit verbracht.

Betriebsratschef Markus Thal stellt Forderungen an das Management: „Wir erwarten für die deutschen Standorte eine Zukunftsoption. Man muss uns langsam sagen, wie es weitergeht.“ Das sei nötig, weil die Belegschaften in Saarlouis und Köln ein hartes Jahr hinter sich haben. „In Deutschland haben wir 4000 Leute abgebaut, davon 1600 in Saarlouis“, sagt Thal. Die Pläne des Managements, in den deutschen Werken mehr als 5000 Stellen zu streichen, seien großteils erfüllt. Im Dezember vergangenen Jahres hatte der US-Autokonzern ein großes Kostensenkungsprogramm angekündigt und dabei einen drastischen Stellenabbau verkündet. Für Saarlouis bedeutete das die Kürzung der Fertigung von einem Drei-Schicht- auf einen Zwei-Schicht-Betrieb. Außerdem wurde im Sommer die Produktion des Familienvans C-Max in Saarlouis eingestellt. Jetzt hat das Werk nach Firmenangaben noch rund 5600 Mitarbeiter.

Nach der Umstellung laufen jetzt nach Ford-Angaben täglich noch 1160 Focus-Fahrzeuge vom Band. Schäfer rechnet für das kommende Jahr mit stabilen Produktionszahlen – zumindest bis zum Werksurlaub im Sommer. Was danach komme, hänge ein wenig von der Entwicklung auf dem für Ford wichtigen britischen Markt ab – also davon, wie der Brexit umgesetzt und ein neues Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU aussehen wird.