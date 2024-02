Sozialtarifvertrags-Verhandlungen Durchbruch bei Ford Saarlouis: Das sieht die Tarifeinigung für die Beschäftigten vor

Noch ist das Paket aber nicht definitiv angenommen. In einem nächsten Schritt müssen jetzt die Mitglieder der IG Metall in einer geheimen Abstimmung über die Annahme oder Ablehnung des Paketes entscheiden. Diese Abstimmung findet am 22. Februar statt. Sollte die Entscheidung positiv verlaufen, tritt der Sozialtarifvertrag am 29. Februar 2024 in Kraft.