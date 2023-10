Saarlouiser Belegschaft vor unklarer Zukunft Das Ford-Debakel stürzt die Landesregierung in eine schwere Vertrauenskrise

Großer Schock für die rund 4500 Beschäftigten im Ford-Werk Saarlouis und weitere rund 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im benachbarten Industriepark. Die über Monate unter strengster Geheimhaltung geführten Verhandlungen mit einem möglichen Investor für das Ford-Gelände sind offensichtlich gescheitert. Dies musste der Betriebsratsvorsitzende des Ford-Werkes Saarlouis, Markus Thal, den Beschäftigten in Anwesenheit der Unternehmensleitung und des saarländischen Wirtschaftsministers Jürgen Barke (SPD) in der Betriebsversammlung am Donnerstagmittag mitteilen. Über die genauen Gründe ist bisher noch nichts bekannt.