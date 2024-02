Wundersame Wende Tarifeinigung bei Ford Saarlouis: Es gibt einen Verlierer

Man kann sich nur die Augen reiben, was da über Nacht passiert ist. Die IG Metall lässt eine Bombe platzen und verkündet von jetzt auf gleich eine Einigung mit Ford über einen Sozialtarifvertrag. Jene Lösung, die als allerletztes Mittel vor der Schließung des Saarlouiser Werks greifen sollte für den Fall, dass kein Investor gefunden wird. Monatelang überboten sich Gewerkschaft und Betriebsrat in Drohungen an das Ford-Management, man werde das Ende des Standortes möglichst teuer machen zu Gunsten der Beschäftigten.