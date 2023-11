Hängepartie bei Ford Saarlouis Autohersteller BYD zieht Ungarn dem Saarland vor – wie geht die Investoren-Suche jetzt weiter?

Die rund 4500 Beschäftigten im Ford-Werk Saarlouis und 1500 im Ford-Zulieferpark müssen einen weiteren Schock verkraften. Der lange Zeit als heißer Favorit gehandelte große chinesische Autokonzern BYD ist wohl nicht mehr an einem Engagement in Saarlouis interessiert. Stattdessen verfolgt dieser inzwischen eine völlig neue Strategie, wie am Sonntag die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ berichtete. Zudem soll ein weiterer Interessent, den die Zeitung nicht mit Namen nennt, bereits im Oktober eine Absage erteilt haben.