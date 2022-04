Lage für zweite Mai-Woche noch unklar : Auseinandersetzung bei Ford in Saarlouis – Betriebsrat lehnt erneut Kurzarbeit ab

Foto: Ruppenthal

Saarlouis Wochenlang herrschte im Ford-Werk Saarlouis Kurzarbeit. Für diese Woche lehnte der Betriebsrat den Antrag der Geschäftsführung erstmalig ab – auch mit Blick auf das Konkurrenz-Werk in Valencia. Jetzt hat der Betriebsrat auch Kurzarbeit für die erste Mai-Woche abgelehnt.

Das Ford-Werk in Saarlouis macht aktuell eine schwere Zeit durch. Inmitten von Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg steht der Konkurrenz-Kampf gegen das Werk in Valencia an – Ausgang völlig unklar. Woche für Woche stand die Produktion in Saarlouis still. Immer wieder stimmte der Betriebsrat den Anträgen auf Kurzarbeit von der Geschäftsleitung zu.

Damit war jetzt im April Schluss: Der Betriebsrat lehnte einen weiteren Antrag für die Zeit vom 25. bis zum 29. April ab. Am Mittwoch legte der Betriebsrat jetzt nach. Für die Woche vom 2. bis zum 6. Mai beantragte die Geschäftsleitung von Ford erneut zwei Tage Kurzarbeit am 5. und am 6. Mai. An den anderen drei Tagen sollte nach Willen der Geschäftsleitung produziert werden.

Betriebsrat von Ford erklärt die Ablehnung

Dieser Antrag ist, wie der Betriebsrat am Mittwochnachmittag mitteilte, jetzt ebenfalls abgelehnt. Es lasse sich nicht nachvollziehen, ob die Lasten der Lieferengpässe gleichmäßig auf die europäische Belegschaft verteilt werden, teilte der Betriebsrat mit. Eine Ungleichbehandlung der Belegschaften hinsichtlich der Gesamtverteilung der Produktionsausfalltage lasse sich nicht ausschließen.

Die strategische Verteilung von Komponenten und Produktionsentscheidungen liege natürlich im Ermessen des Arbeitgebers, gesteht der Betriebsrat ein. Genauso könne der Betriebsrat allerdings auch die Anträge auf Kurzarbeit ablehnen. Erneut habe man sich nicht in der Lage gesehen, eine ordnungsgemäße Prüfung der Sachlage vorzunehmen. Erneut habe die Chef-Etage außerdem nicht die tarifliche Frist zur Beantragung der Kurzarbeit eingehalten. Daher lehne man den Antrag auf Kurzarbeit erneut ab.

Planung für Kalenderwoche 19 weiterhin offen

Für die Kalenderwoche 19 waren ursprünglich fünf Tage Kurzarbeit geplant. Jetzt sollen allerdings 2000 Focus-Einheiten gefertigt werden. In vier von zehn Schichten könne also produziert werden, in den anderen sechs soll wieder Kurzarbeit gelten. Diesen Antrag werde man allerdings noch genau prüfen und beraten, kündigte der Betriebsrat am Mittwoch an.

In der Ablehnung letzte Woche hatte der Betriebsrat explizit auf die Konkurrenz-Situation mit dem Werk in Valencia verwiesen. Dort werde ohne „Volumenreduzierungen“ produziert. Es würden sogar Sonderschichten gefahren. Gerade auch deshalb sei Kurzarbeit in Saarlouis nicht nachzuvollziehen.