Erneutes Gespräch geplant Saarlouiser Ford-Betriebsrat hat doch noch Hoffnung auf Einigung

Die Verhandlungen über ein mögliches Engagement eines asiatischen Investors am Ford-Standort in Saarlouis sind nicht gescheitert. Sehr zeitnah, voraussichtlich schon in der nächsten Woche, soll es ein neues Gespräch mit dem Investor an seinem Stammsitz geben. Der Investor hat dazu die an den Verhandlungen Beteiligten eingeladen. Also die saarländische Landesregierung und Ford.