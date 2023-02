„Stand heute Szenario 4“ : Ford-Betriebsrat gibt Update zur Zukunft des Werks Saarlouis

Foto: Ruppenthal

Saarlouis Wie geht es im Ford-Werk in Saarlouis weiter? Dazu gibt der Betriebsrat nun ein Update. Er skizziert dabei mehrere Szenarien.

Bei der Investorensuche am Ford-Standort Saarlouis tut sich was. So zumindest schildert es der Ford Betriebsratsvorsitzende, Markus Thal, in einer Information an die Mitarbeiter. Laut Thal ist die Investorensuche in Saarlouis momentan „deutlich intensiver“ als in den ersten Monaten, nachdem bekannt worden war, dass Ford den Standort nicht weiter betreiben wird.

Investorensuche am Ford-Standort Saarlouis spürbar

Bemerkbar sei dies auch am Standort selbst. So fänden gegenseitige Kennenlerngespräche statt, „Zahlen und Daten“ würden ausgetauscht und die Belegschaft am Standort könne diese Investorensuche selbst auch beobachten.

Nach wie vor sind laut Betriebsrat viele Möglichkeiten offen, wie es nach 2025 weitergehen soll. Es gebe jedoch immer noch keine feste Zusage. Für den Betriebsrat ist nur klar, dass die Zeit rennt.

Ford-Betriebsrat zeigt vier mögliche Szenarien auf

In einer Mitteilung an die Mitarbeiter in Saarlouis zeigt der Betriebsrat vier Möglichkeiten auf, wie es nach 2025 weitergehen könnte. Allerdings mit dem Hinweis, dass außer diesen noch viele weitere Optionen bestehen würden.

In einem ersten Szenario würde das gesamte Gelände und die Belegschaft von einem großen Investor übernommen werden.

Andererseits könnte es auch einen großen Investor und mehrere kleinere Investoren geben

Wenn die dritte Option, die der Betriebsrats skizziert, in Kraft treten würde, gäbe es nur kleinere Investoren und für einen Teil der Belegschaft würde ein Sozialplan oder Sozialtarifvertrag ausgehandelt werden. Hierzu fügt Thal auch gleich die Möglichkeit an, diese zu erstreiken.

Im vierten Beispiel gäbe es keinen Investor, sodass der Betriebsrat für einen großen Teil der Belegschaft einen Sozialplan oder Sozialtarifvertrag verhandeln müsste. Auch hier könnte es erneut zu Streiks kommen.

„Stand heute befinden wir uns weiterhin im Szenario 4 und haben faktisch nur die 500 - 700 Ford Arbeitsplätze in Saarlouis und eine noch unklare Anzahl von Arbeitsplätzen in Köln“, teilt der Betriebsrat mit.

Da jede Möglichkeit andere Fragen und Eigenheiten mit sich bringen würde, gäbe es für den Betriebsrat „noch viel zu erarbeiten“.

Wie läuft die Arbeit in Saarlouis momentan?

Während die Frage der Zukunft bei Saarlouis noch weiter unklar ist, wird am Standort jedoch weiter täglich produziert. So werden laut Thal an fünf Tagen in der Woche pro Tag 700 Focus-Einheiten gefertigt. Für diese Menge ist die Personalsituation in Saarlouis nach Angaben des Betriebsrats jedoch angespannt.