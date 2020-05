Keine Schließtage im Mai : Ford plant in Saarlouis bis Jahresende mit Kurzarbeit

Foto: dpa/Oliver Berg

Im Werk des Autoherstellers Ford in Saarlouis sind ab Juni bis Jahresende jeden Monat Kurzarbeitstage in Form von ganzen Schließtagen vorgesehen. Das geht aus einer Mitteilung des Betriebsrats an die Belegschaft hervor.

Für Mai wurden keine Schließtage vereinbart, dafür sind laut Betriebsratsvorsitzender Markus Thal rund 20 Prozent weniger Mitarbeiter im Einsatz. In zwei Schichten produzieren sie rund 930 Pkw am Tag. Vor der Corona-Krise war Thal zufolge eine Tagesrate von 1160 geplant. „Zurzeit leben wir noch von Aufträgen von vor Corona“, sagt der Betriebsratschef. Er hofft, dass es bald wieder weitergeht. Die Entwicklung sei jedoch offen und werde Monat zu Monat entschieden.

Nach knapp sechs Wochen Stillstand hat Ford am 4. Mai die Produktion zunächst im Ein-Schicht-Betrieb wieder aufgenommen. Während das Kölner Werk vorerst auf einer Schicht bleibt, wird in Saarlouis seit dieser Woche wieder im Zwei-Schicht-Betrieb gearbeitet.