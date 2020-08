Nach sechs Wochen Betriebsferien : Bei Ford in Saarlouis laufen die Bänder wieder an

Bei Ford in Saarlouis laufen die Bänder wieder an

Saarlouis/Köln Ab Montag wird der Focus wieder im Zwei-Schicht-Betrieb produziert.

In den deutschen Ford-Werken in Köln und Saarlouis läuft nach fast sechswöchigen Werksferien an diesem Montag (10.8.) die Produktion wieder an. Wegen der gestiegenen Zahl der Neubestellungen könne die Fertigung der Modelle Fiesta und Focus von Beginn an im Zwei-Schicht-Betrieb erfolgen, teilte Ford am Freitag mit. Die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen und von Gewerbekunden liege bereits wieder auf Vorjahresniveau.