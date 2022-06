Kurz vor der Entscheidung : Was Ford in Zukunft plant – und welche Rolle Saarlouis dabei spielen könnte

Ein großes Stück Saarland seit mehr als 50 Jahren: Das Saarlouiser Fordwerk aus der Vogelperspektive. Foto: Ruppenthal

Saarlouis/Detroit Die Ford-Belegschaft in Saarlouis und das Saarland sind elektrisiert: Denn jetzt ist die Woche der Entscheidung. Was plant Ford in Zukunft und welche Rolle könnte das Werk in Saarlouis spielen?