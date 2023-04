Ein Jahr SPD-Alleinregierung Rehlinger glaubt an „bessere Lösung als mit Ford“ – Chance für tausende Jobs in Saarlouis

Mitten in den Verhandlungen des Landes mit potenziellen Investoren für das Ford-Gelände in Saarlouis verbreitet die saarländische Ministerpräsident Anke Rehlinger (SPD) Zuversicht. „Die Gespräche, die wir jetzt führen, deuten darauf hin, dass wir begründet optimistisch sein können“, sagte sie der SZ. „Ich kann mir vorstellen, dass wir in Arbeitsplätzen gemessen sogar noch eine bessere Lösung hinbekommen, als wir sie mit Ford an diesem Standort gehabt hätten.“ Das sei aber noch nicht sicher.