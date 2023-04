Saarlouis Was wird aus dem Ford-Werk? Experten äußern konkrete Vorstellungen

Wie genau es mit dem Ford-Werk in Saarlouis nach dem Jahr 2025 weitergehen soll, bleibt ungewiss. Das Unternehmen führe derzeit aktive Gespräche mit mehreren potenziellen Investoren, teilt Ford-Sprecher Marko Belser mit. Fakt sei aber auch, dass der Plan für das Werk unverändert bestehen bleibe. „Nach 2025 werden in Saarlouis keine Ford-Fahrzeuge mehr gefertigt“, so Belser.