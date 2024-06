Zwei Voraussetzungen waren gegeben Große Ansiedlung auf dem Ford-Gelände: Warum sich Vetter Pharma für Saarlouis entschied

Der Dienstleister Vetter Pharma mit Kunden aus der ganzen Welt siedelt sich auf einem Teil des Ford-Geländes in Saarlouis an. Unser Bild zeigt die Unternehmnenszentrale des familiengeführten Unternehmens in Ravensburg in Baden-Württemberg.

Foto: Felix Kästle/dpa/Felix Kästle