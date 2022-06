Die aktuellen Ereignisse im Liveblog : Der Tag nach der Ford-Entscheidung: Bis zu 3500 Beschäftigte bei Betriebsversammlung – wie es am Standort jetzt weitergehen soll

Foto: Ruppenthal 128 Bilder Entscheidung ist gefallen: Fotos von der Ford-Belegschaft im Arbeitskampf

Liveblog Die Entscheidung gegen das Ford-Werk in Saarlouis steht. Doch was bedeutet das für die Arbeiter und den Standort? Heute wurde viel darüber diskutiert – sowohl in der Politik als auch auf der Betriebsversammlung. Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

Seit Ende Januar befinden sich die Ford-Werke in Saarlouis und Valencia in einem von der Firmenzentrale initiierten Wettbewerb. Welches Werk hat Zukunft? Wer darf ein neues Elektroauto bauen – und muss eines der beiden Werke sogar schließen?

Für Mittwoch hat nun der Betriebsrat in Saarlouis eine Betriebsversammlung angekündigt. Dort wolle er die Entscheidung des Managements der Belegschaft mitteilen. Danach hat der Betriebsrat in Absprache mit der IG Metall für 16.45 Uhr eine Pressekonferenz im Saarlouiser Victor‘s Residenz Hotel anberaumt.

Über die aktuellen Ereignisse rund um das Ford-Werk Saarlouis und die Hintergründe der Entscheidung, informieren wir Sie hier in unserem Liveblog:

