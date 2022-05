Sorgen in der Belegschaft : Ford droht Verkaufsverbot in Deutschland – Betriebsrat in Saarlouis fordert Klarheit von Geschäftsführung

Foto: Ruppenthal

Könnte das Verkaufsverbot für Ford in Deutschland kommen? Die Belegschaft im Werk in Saarlouis zittert ohnehin, weil es in Konkurrenz zum Werk in Valencia steht. Jetzt fordert der Betriebsrat Klarheit von der Geschäftsführung.