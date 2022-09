Gemeinsame Suche nach Investor : Ford zeigt sich bereit, Werk ans Saarland zu verkaufen: So geht es in Saarlouis weiter

Ford zeigt sich bereit, Werk ans Saarland zu verkaufen: So geht es in Saarlouis weiter

Wie geht es weiter mit dem Werk in Saarlouis? Ford und die Landesregierung sind sich nun einig über die Art der Zusammenarbeit. Auf der Suche nach einem Investor hat Ford ein mächtiges Wort mitzureden – ist dafür aber bereit, am Ende das Werk verkaufen.

Die Landesregierung und Ford haben die Rahmenbedingungen festgelegt, unter denen sie zukünftig zusammenarbeiten wollen. Das Ziel der Zusammenarbeit sei es, eine nachhaltige Perspektive für den Standort und die Beschäftigten zu entwickeln, teilte das Wirtschaftsministerium mit. In der Vereinbarung sind demnach auch Eckpunkte über den Einstieg potentieller Investoren definiert. Ford hat dabei auch seine Bereitschaft erklärt, das Werksgelände an das Saarland zu verkaufen.

Die Produktion des letzten Fahrzeugs vom Typ Ford Focus am Standort Saarlouis wird laut Mitteilung für 2025 erwartet. In dem Eckpunktepapier verständigten sich das Saarland und die Ford-Werke darauf, einen strukturierten Prozess aufsetzen zu wollen. Ford hat also bei der Suche nach einem Investor ein mächtiges Wort mitzureden. Am Ende dieses Prozesses soll möglichst der Übergang des Standortes und der Belegschaft in eine künftige und nachhaltige industrielle Nutzung stehen. Beide Vertragsparteien wollen dazu im Rahmen eines strukturierten Marketing-, Projektentwicklungs- und Verhandlungsprozess zusammenarbeiten.