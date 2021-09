Corendon Airlines fliegt bald beliebtes Urlaubsziel an : Ab Saarbrücken gibt es schon in Kürze eine neue Flugverbindung

Saarbrücken Pünktlich zu den Herbstferien können reiselustige Saarländerinnen und Saarländer das Rote Meer ansteuern. Die Corendon Airlines landen demnächst im ägyptischen Hurghada.

„Die neue Flugstrecke ans Rote Meer bringt wieder mehr Schubkraft an den SCN: Hurghada wird ganzjährig angeflogen, so dass wir auch im Winter eine gute Adresse sind für Menschen, die in die Sonne reisen möchten. Gleichzeitig sichern wir mit den Winterflugzielen Arbeitsplätze am Standort“, sagt Wirtschaftsstaatssekretär Jürgen Barke, der Aufsichtsratsvorsitzende des Flughafens Saarbrücken.