Saarbrücken Die Zukunft der Flugverbindung zwischen Saarbrücken und Berlin ist unsicher. Laut einem Branchendienst soll sogar eine kurzfristige Einstellung der Route durch die Luxair möglich sein.

Aktuell sind online bei Luxair weiterhin nur Flüge bis zum Ende des Winterflugplans am 28. März 2020 buchbar. Das Luftfahrt-Portal „airliners.de" will aus Branchenkreisen erfahren haben, dass die Verbindung zwischen Saarbrücken und Berlin „schon zu Ende dieses Jahres gestrichen werden könnte".

Die luxemburgische Fluggesellschaft ist schon länger mit der Auslastung auf dieser Route unzufrieden. „Wir haben uns mehr versprochen und setzen auf eine Besserung“, sagte Luxair-Chef Adrien Ney bei der Vorlage der Jahresbilanz für 2018. Im vergangenen Jahr lag die Berlin-Strecke – wie berichtet – bei gut 80 000 Passagieren. „Hunderttausend brauchen wir schon“, so Ney im Mai.

Durch die Insolvenz von Adria-Airways Ende September haben sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Luxair nach Informationen der Saarbrücker Zeitung noch einmal verschlechtert. Die Luxemburger hatten Flugzeuge und Besatzungen für die Verbindung zwischen Berlin und Saarbrücken von der slowenischen Fluggesellschaft in einem sogenannten „Wet Lease" zu laut Branchenkennern langfristig guten Konditionen angemietet. Der 2001 bei der Lufthansa in Dienst gestellte zweistrahlige Jet vom Typ Bombardier CRJ-700 mit 70 Sitzplätzen war 2014 dort ausgemustert und 2015 von Adria Airways geleast worden, die mit der Maschine unter anderem die Strecke zwischen München und dem polnischen Lodz bediente. Ab Jahresbeginn 2018 wurde sie in den Farben der Luxair dann auf der Strecke zwischen Saarbrücken und Berlin eingesetzt.