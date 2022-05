Staatsanwaltschaft eingeschaltet : Warum der insolvente Flughafen Hahn jetzt Personal einstellt

Hahn Der Airport Hahn in Rheinland-Pfalz, der auch von vielen Saarländern genutzt wird, ist insolvent. Dennoch hat er mehrere neue Mitarbeiter eingestellt und sucht auch weiter nach Personal. Zugleich beschäftigt sich die Staatsanwaltschaft weiter mit dem Flughafen.

Darum sucht der Airport Hahn noch Personal

„Der Flugbetrieb am Flughafen Frankfurt-Hahn hat sich sowohl in der Passage als auch in der Fracht positiv entwickelt“, teilte der Sprecher weiter mit. In Flughafenkreisen hieß es, das in der Corona-Entspannung und im Frühling anziehende Geschäft ermögliche die Neueinstellungen trotz der Insolvenz. Laut dem Flughafenverband ADV ging der Hahn-Frachtumschlag im ersten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum noch zurück. Die Zahl der Passagiere nahm nach der Aufhebung von Corona-Beschränkungen extrem zu, lag aber noch merklich unter dem Wert des ersten Quartals 2019 vor der Pandemie. Gegenwärtig hat der ehemalige Militär-Airport rund 430 Mitarbeiter.