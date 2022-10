Saar-Wirtschaft : Konzern FLSmidth will in Rohrbach fast alle der 140 Arbeitsplätze abbauen

Konzern FLSmidth will in Rohrbach fast alle der 140 Arbeitsplätze abbauen

Kahlschlag in Rohrbach: Rund 140 Beschäftigte von FLSmidth verlieren wohl ihre Jobs. Der Standort war erst im September von ThyssenKrupp an FLSmidth verkauft worden.

Rund 140 Beschäftigte von FLSmidth in Rohrbach verlieren wohl ihre Jobs. Der Konzern hat angekündigt, dass ganze Sparten veräußert oder Bereiche geschlossen werden – darunter zählt auch der Standort in St. Ingbert-Rohrbach mit circa 140 Beschäftigten. Diese arbeiten in den Sparten Planung und Lieferung von Hafenanlagen und Lagerplatzgeräten.