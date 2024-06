„Im schlimmsten Fall kann sich Teufelskreis entwickeln“ Firmeninsolvenzen steigen in Deutschland um mehr als 25 Prozent – Saarland trotzt dem Trend

Im Vergleich zum 1. Quartal 2023 sind laut Crif in diesem Jahr in 15 Bundesländern die Insolvenzzahlen angestiegen. Am stärksten in Mecklenburg-Vorpommern mit einem Plus von 83,7 Prozent. Auch in Brandenburg (plus 50,7 Prozent), Sachsen (plus 39,2 Prozent) und in Rheinland-Pfalz (plus 37 Prozent) gab es deutlich mehr Firmeninsolvenzen. Im Saarland gab es hingegen weniger Firmeninsolvenzen.