Neue Daten fürs erste Halbjahr 2023 Firmeninsolvenzen im Saarland nehmen dramatisch zu

Wie der Hamburger Informationsdienstleister Crif der Saarbrücker Zeitung mitteilt, verzeichneten Deutschland und das Saarland im ersten Halbjahr 2023 einen deutlichen Anstieg der Unternehmensinsolvenzen. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres meldeten in Deutschland 8 570 Unternehmen Insolvenzen an, was einem Anstieg von 20,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht (1. Halbjahr 2022: 7 114 Firmeninsolvenzen).