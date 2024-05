6000 Besucher auf Jobsuche Unternehmen der Region auf Suche nach Personal: In diesen Branchen haben Bewerber gute Chancen

Die vielen Autos, die sich auf der Suche nach einem Parkplatz über den ganzen Ludwigsberg hinschlängeln, lassen es schon am Morgen erahnen: Die interregionale Karrieremesse haben sowohl Arbeitgeber als auch Jobsuchende fest in ihrem Kalender markiert. In der Saarlandhalle präsentieren sich an diesem Mittwoch rund 80 Unternehmen und 40 Weiterbildungsanbieter aus dem Saarland, aber auch Rheinland-Pfalz, Luxemburg und Frankreich. Denen gegenüber stehen rund 6000 Besucher auf Jobsuche. „Die Besucherinnen und Besucher nutzen hier die Chance, direkt in Kontakt zu Betrieben zu treten und eine Vielzahl von Informationen zu sammeln“, meint Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz/Saarland der Bundesagentur für Arbeit.