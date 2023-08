Bundesanwaltschaft ermittelt Firma aus Saarbrücken soll Russland Teile für Drohnen geliefert haben

Update · Ein Unternehmer aus dem Saarland soll Russland mit Elektronik-Bauteilen für die sogenannten Orlan-Drohnen beliefert haben. Der Geschäftsführer sitzt in U-Haft. Er hatte sich in der Vergangenheit öffentlich zum Krieg in der Ukraine geäußert.

29.08.2023, 12:43 Uhr

Ein durch Beschuss beschädigtes Wohnhaus in der Ukraine. Die Orlan-Drohne für die eine Saarbrücker Firma Elektro-Teile an Russland geliefert hat, ermöglicht Russland präzisen Beschuss. Foto: dpa/Evgeniy Maloletka