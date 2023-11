Kraftblock So will eine Firma aus dem Saarland die Energie-Speicherung revolutionieren

Die Firma Kraftblock ist auf gutem Weg, in der Energiewelt der Zukunft eine wichtige Rolle zu spielen. Das fast zehn Jahre alte Unternehmen hat das Starterzentrum an der Universität des Saarlandes längst verlassen und Fertigungshallen in einem Sulzbacher Industriegebiet bezogen. Außerdem verfügt Kraftblock über Aufträge mit großem Potenzial und hat kürzlich 20 Millionen Euro an Investoren-Geldern einsammeln können. Was steckt hinter diesem Erfolg? „Wir können industrielle Abwärme nutzen, die bisher an die Umwelt abgegeben wurde. Außerdem sind wir in der Lage, überschüssige erneuerbare Energie aus Wind oder Sonne effizient und ohne großen Aufwand zu speichern“, sagt der Kraftblock-Gründer und geschäftsführende Gesellschafter Martin Schichtel.