St. Ingbert Der Konzern erweitert sein Lernzentrum in Rohrbach. In der neuen Lernfabrik werden digitale Produktionsstrategien vermittelt.

Pünktlich zum 25. Jubiläum seines Lernzentrums in Rohrbach erweitert Festo das Gebäude um einen neuen Anbau. In der Lernfabrik, die am Mittwoch (16. Oktober) eröffnet wurde, sollen saarländische Industriearbeiter und Führungskräfte auf die Herausforderungen vorbereitet werden, die die Digitalisierung für die industrielle Produktion mit sich bringt. Um das nötige Wissen für diese sogenannte Industrie 4.0 zu vermitteln, setzt Festo moderne computer- und robotergestützte Verfahren ein. Zwei Millionen Euro hat der Hersteller von Steuerungs- und Automatisierungstechnik bisher in den neuen Anbau investiert.