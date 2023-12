Berechnung nach Stadt und Region Fernwärme wird wohl ab 2024 teurer – das müssen Kunden im Saarland jetzt wissen

Die Preis für Fernwärme unterscheiden sich – je nach Stadt und Region – in Deutschland erheblich. Saarbrücken gehörte bei dieser Art des Heizens Anfang des Jahres zu den teuren Pflastern. Im Laufe des Jahres sanken die Preise jedoch. Das geht aus einer Erhebung des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) hervor. Seit Beginn des Jahres vergleicht der vzbv die Fernwärmepreise in 31 Orten in Deutschland.