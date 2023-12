Regionaler Leitartikel Fernwärme-Pläne vor großen Herausforderungen

Viele alternative Heizmöglichkeiten gibt es allerdings nicht. In Ballungsräumen mit vielen Fabriken kann die industrielle Abwärme einen größeren Beitrag leisten. Bei Kommunen, die an Flüssen liegen, sind gigantische Wärmepumpen im Gespräch, die die Wärme des Flusswassers nutzen. In ländlichen Regionen soll es Biogas-Anlagen oder Holzschnitzel-Heizwerke richten. Die Zahl der Haushalte, die an solche Dorfheizungen angeschlossen werden können, hält sich allerdings in Grenzen. Auch Wärme aus tieferen Erdschichten (Geothermie) wird ins Gespräch gebracht.