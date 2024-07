Jubiläumsfeier beim Arbeitgeberverband Verbandspräsident von Bau Saar richtet eindringliche Warnung an Anke Rehlinger

Das waren noch Zeiten. Als Tarifverhandlungen in bemerkenswerter Kürze zu einem erfolgreichen Abschluss geführt werden konnten, weil die Bewirtung stimmte. „Und dies zur Auflockerung beitrug. Denn schon am Vormittag hatte es Champagner gegeben, beim Mittagessen floss der Rotwein in Strömen, und der Gastgeber hatte auch nichts dagegen, dass der ein oder andere einen Vorrat davon mit in die Sitzung nahm.“ Klaus Ehrhardt, Präsident des Arbeitgeberverbandes der Bauwirtschaft (AGV Bau Saar) blickte bei der Jubiläumsfeier aus Anlass des 125-jährigen Bestehens des Verbandes am Freitagabend auch auf humorvolle Anekdoten aus früheren Zeiten zurück.