Seelische Belastung am Arbeitsplatz : Psychisch krank, weil der Chef nie lobt

Beschäftigte in Büros und Unternehmen erwarten, dass ihre Vorgesetzten sie gerecht und fair behandeln. Ein dauerhaft hoher Krankenstand und vor allem viele psychische Erkrankungen zeugen jedoch von einem schlechten Betriebsklima und unfähigen Führungskräften Foto: Getty Images/iStockphoto/AndreyPopov

Saarbrücken Ein dauerhaft hoher Krankenstand zeugt auch von einem schlechten Betriebsklima und unfähigen Führungskräften

Weiterleiten Drucken Von Martin Lindemann

Gerechtigkeit und Fairness im Büro und Betrieb spielen für die meisten Beschäftigten eine große Rolle. Die Mitarbeiter wünschen sich, dass ihre Arbeit von den Vorgesetzten und Führungskräften anerkannt und wertgeschätzt wird, dass sie eigenständig arbeiten können, ihre Leistungen angemessen entlohnt werden und die Arbeit gerecht verteilt wird. Das ergibt sich aus einer Studie des wissenschaftlichen Instituts der AOK (Wido).

Den Beschäftigten ist es wichtig, dass sie den Informationen trauen können, die von den Vorgesetzten kommen. Großen Wert legen Mitarbeiter auch auf eine gerechte Lösung von Konflikten und dass das Unternehmen bei Problemen hinter ihnen steht. Viele Mitarbeiter kreiden ihrem Arbeitgeber an, wenn er Kunden und Vertragspartner schlecht behandelt.

Eine Beteiligung an Entscheidungen im direkten Arbeitsumfeld ist den Beschäftigten ebenso wichtig wie nachvollziehbare und faire Entscheidungen auf höheren Ebenen. Auch Transparenz und Gerechtigkeit bei der Besetzung einer Position sind den meisten Beschäftigten wichtig. „Empfinden die Mitarbeiter ihr Beschäftigungsverhältnis als ungerecht und haben sie nicht die Möglichkeit, die als ungerecht empfundene Situation zu ändern, kann sich dies über Stressreaktionen auf die psychische und physische Gesundheit auswirken“, heißt es im Report der AOK. „Je ungerechter Teile des Beschäftigungsverhältnisses empfunden werden, desto häufiger berichten die Befragten von Niedergeschlagenheit beziehungsweise Trübsinn. Dieser Zusammenhang zeigt sich auch für körperliche Beschwerden, allerdings in geringerem Maße.“ Gemeint sind zum Beispiel Kopfschmerzen und Magen-Darm-Probleme.

Ob sich Beschäftigte gerecht behandelt fühlen, hängt nicht nur von einer fairen Belohnung und der Anerkennung für die erbrachten Leistungen ab. Auch die Möglichkeit zur Fortbildung, die Aussicht auf einen verbesserten Status und Beförderungen und nicht zuletzt die Sicherheit des Arbeitsplatzes spielen eine wesentliche Rolle.

Gefragt sind Führungskräfte, die durch Vertrauen, Transparenz und einen bewussten Umgang mit den Erwartungen ihrer Mitarbeiter eine Arbeitsatmosphäre schaffen, die die Untergebenen als gerecht wahrnehmen. Das wirkt motivierend und schützt nachweislich die Gesundheit. Erleben Beschäftigte jedoch Ungerechtigkeit am Arbeitsplatz, „kann das negative Auswirkungen auf die Motivation, die Leistung, die Kündigungsabsicht und die Gesundheit der Arbeitnehmer haben“, heißt es in der AOK-Studie. Unfaires Verhalten im Arbeitsleben sowie Vertrauensbrüche greifen die psychische Gesundheit an. Die Autoren der Studie betonen, dass der Aufbau einer dauerhaften „Fairness- und Vertrauenskultur“ die Psyche der Mitarbeiter schützt und stärkt.

Die Experten legen den Unternehmensführungen nahe, auch „Fehlzeiten als Indikator für die Qualität einer Organisation“ zu erachten. Fehlzeiten hängen keineswegs nur mit dem körperlichen und seelischen Zustand einzelner Beschäftigter zusammen, „sondern auch mit der Unternehmenskultur, dem Betriebsklima und dem Verhalten der Führungskräfte.“

In einer Befragung von 2500 Beschäftigten im Alter von 18 bis 65 Jahre für den AOK-Report waren knapp 20 Prozent unzufrieden mit ihren Vorgesetzten, weil diese zum Beispiel ihren eigenen Erfolg auf Kosten anderer verfolgten, Untergebene für Probleme verantwortlich machten, auf die diese gar keinen Einfluss hatten, oder weil die Führungskräfte ihre Versprechen nicht hielten. 46,4 Prozent der Beschäftigten fehlt es derzeit an gerechten Konfliktlösungen. Wertschätzung im Job vermissen 40,8 Prozent. Und auch die Rückendeckung kommt zu kurz: 32,9 Prozent der Befragten bemängelt, dass das Unternehmen nicht hinter dem Personal steht.

Eine Umfrage der US-amerikanischen Kommunikationsagentur Edelman mit 34 000 Teilnehmern in 28 Ländern hat Anfang des Jahres ergeben, dass in Deutschland nur 54 Prozent der Beschäftigten Vertrauen in die Fähigkeiten ihrer Unternehmensführung haben. Weltweit vertrauen hingegen 63 Prozent darauf, dass die Firmenchefs das Richtige zu tun.

Beschäftigte, die sich von ihrer Führungskraft gerecht behandelt fühlen, haben im Durchschnitt im Jahr 12,7 krankheitsbedingte Fehlzeiten, die Berufstätigen hingegen, die ihren Chef als ungerecht wahrnehmen, fehlen im Durchschnitt 15 Tage. Nahezu ein Viertel der Beschäftigten, die sich von ihrem Vorgesetzten ungerecht behandelt fühlen, berichtet über Gefühle wie Wut und Ärger (23,3 Prozent) und jeder Fünfte über Lustlosigkeit (21,2 Prozent), Erschöpfung (19,7 Prozent) oder Schlafstörungen (18,1 Prozent). Sogar körperliche Beschwerden wie Rücken- und Gelenkschmerzen (25,8 Prozent) oder Kopfschmerzen (10,2 Prozent) kommen häufiger vor.

Das Internet trägt zunehmend dazu bei, ein schlechtes Betriebsklima öffentlich zu machen. Bitkom, der Branchenverband der Informations- und Telekommunikationsbranche, hat im April in einer Umfrage ermittelt, dass sich bereits 52 Prozent der Berufstätigen mit Internetzugang auf Bewertungsportalen angeschaut haben, was Beschäftigte oder ehemalige Mitarbeiter über ihre Arbeitgeber zu sagen haben. „Online-Rezensionen spielen in der Arbeitswelt eine ähnliche Rolle wie beim Online-Shopping. Eine gute Bewertung kann die Entscheidung für einen Job-Wechsel maßgeblich beeinflussen“, sagt Adél Holdampf-Wendel, Arbeitsmarkt-Expertin beim Bitkom. Zwölf Prozent aller Befragten, die sich über Arbeitgeber informiert hatten, erklärten, sich aufgrund der schlechten Bewertungen gegen eine Firma als neuen Arbeitgeber entschieden zu haben.