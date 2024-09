Aktuelle Prognose Fast 130 Gastro-Unternehmen im Saarland droht die Insolvenz

Wie der Hamburger Informationsdienstleister Crif auf Anfrage der SZ mitteilt, werden laut aktuellen Prognosen 2024 voraussichtlich 1 190 Insolvenzen in der Gastronomie in Deutschland erwartet. Das entspricht einem Anstieg von über 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bereits 2023 sei die Zahl der Insolvenzen in der Branche um 35 Prozent auf 906 Fälle gestiegen (2022: 670 Insolvenzen).