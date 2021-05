Kostenpflichtiger Inhalt: Fahrradhersteller baut zweites Werk im Saarland : Kettler schafft 300 Arbeitsplätze in St. Ingbert

Beim Spatenstich am Mittwoch freuten sich (von links) St. Ingberts Oberbürgermeister Ulli Meyer (CDU), Kettler-Geschäftsführer Egbert Hageböck, Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD), Kettler-Geschäftsführer Georg Honkomp und Investor Jörg Schröder. Foto: BeckerBredel Foto: BeckerBredel

St Ingbert Am Mittwoch verkündete das Unternehmen, 75 Millionen Euro für die neue Produktionsstätte in St. Ingbert auszugeben. In elf Monaten sollen die ersten E-Bikes vom Band rollen.