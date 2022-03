Express-Bus und Plus-Bus : Das Saarland bekommt schnellere Busverbindungen – schon ab heute

Besonders ländliche Gebiete im Saarland sollen ab dem 1. März besser an das Busnetz angebunden werden. Foto: rup/Rolf Ruppenthal 66787 Wadgasse

Saarbrücken Ab heute wird die Nutzung von Bussen innerhalb des Saarlandes auf vielen Strecken attraktiver. Jetzt starten die neuen, zusätzlichen Angebote – Express-Bus und Plus-Bus. Vieles ist neu. Mehr bezahlen müssen die Kunden dafür aber nicht.

Auf manchen Busverbindungen im Saarland war man bisher gut beraten, genug Lesestoff oder einige Playlists für das Smartphone dabei zu haben. Da diese Busse zugleich lange Strecken fuhren und zudem an nahezu jeder Milchkanne hielten, musste man viel Zeit und Geduld mitbringen. Das ändert sich nun ab heute, 1. März, spürbar. Jetzt werden die zwei neuen Angebote Plus-Bus und Express-Bus die Nutzung von Bussen deutlich attraktiver machen. Was steckt dahinter?

Plus-Busse fahren nun auf insgesamt zehn Linien im Land garantiert von 5 bis 23 Uhr montags bis samstags einmal pro Stunde und sonntags von 8 bis 22 Uhr alle zwei Stunden. Zugleich werden auch landesweit künftig einige neue Express-Bus-Linien eingerichtet, die bestimmte Städte ohne mehrere Zwischenhalte besonders schnell miteinander verbinden sollen. Diese Lösung bietet sich nach Ansicht von Saar-Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD), die die neuen Angebote Ende Februar vorstellte, vor allem für Berufspendler an, die dadurch so viel Zeit sparen könnten, dass es sich für sie künftig lohne, das Auto stehenzulassen. Generell hofft die Ministerin, dass sich durch die neuen attraktiven Angebote deutlich mehr Saarländerinnen und Saarländer für den Bus entscheiden. Mehrkosten entstünden dadurch für die Nutzer nicht, hieß es.

Es gelten die aktuellen gültigen Tarifbestimmungen. Mit einer Ausnahme: Da die Express-Busse auf ihrer Strecke nur ganz wenige Haltestellen anfahren, gilt das Kurzstreckenticket zur Nutzung von Express-Bussen nicht. Das Land übernimmt jährlich rund 1,5 Millionen Euro der entstehenden Kosten. Aus der Sicht von Rehlinger bestehen die Hauptvorteile der neuen Angebote in kürzeren Takten, also häufigeren Fahrten, sowie einem deutlichen Anstieg der Attraktivität der Busnutzung im ländlichen Raum.

„Das Saarland wurde abgekoppelt“: Wie sich der Saar-Schienenverkehr in 20 Jahren gewandelt hat

„Die Eisenbahnen im Saarland 2000 bis 2020“ : „Das Saarland wurde abgekoppelt“: Wie sich der Saar-Schienenverkehr in 20 Jahren gewandelt hat

Wo fahren nun die zehn Plus-Buslinien und die neuen Express-Buslinien?

Die Linie R1 fährt die Strecke Merzig-Losheim am See-Wadern. Die R2 verbindet die Ziele Wadern-Oberthal-St.Wendel. Zwischen Wadern-Nunkirchen-Schmelz und Lebach fährt die R3. Die R4 versorgt die Kunden auf der Strecke Lebach-Tholey-St.Wendel. Die R5 verbindet die Städte Lebach-Dillingen-Saarlouis. Die R6 verkehrt zwischen Neunkirchen-Spiesen-Elversberg und St. Ingbert. Die R7 nutzen Kunden auf der Verbindung Homburg-Einöd-Zweibrücken. Die R10 fährt von Saarbrücken über den Flughafen Ensheim bis nach Blieskastel. Die R14 nutzen Buskunden zwischen Kleinblittersdorf-Aßweiler-Blieskastel und Homburg. Und die R20 fährt von Türkismühle über Nonnweiler nach Hermeskeil.

Seit heute, 1. März, starten zudem zunächst drei Express-Buslinien. Dieses Angebot soll später bei Bedarf weiter aufgestockt werden. Diese Express-Busse befahren einen schnellen Linienweg mit der Bedienung besonders nachfragestarker Haltestellen an Siedlungsgebieten sowie wichtigen Verknüpfungspunkten mit anderen Buslinien oder der Deutschen Bahn. Ausdrückliches Ziel der Express-Busse sei es, konkurrenzfähige Zeiten zum Auto zu erreichen, hieß es. Zugleich sollen die Umsteigepunkte Übergangsmöglichkeiten mit geringen Wartezeiten ermöglichen. Die Fahrgast-Information über ankommende Busse und Anschlüsse erfolgt über Monitore an den Stationen. Mittelfristig sollen alle Busse mit WLan ausgestattet werden.

Die drei Express-Buslinien fahren künftig auf folgenden Strecken: Merzig-Losheim am See-Wadern als Linie X1. Die X5 fährt auf der Verbindung Lebach-Dillingen-Saarlouis. Und die X6 bedient die Verbindung Neunkirchen-Spiesen-St. Ingbert.

Achim Jesel, Leiter der Geschäftsstelle beim Zweckverband Personennahverkehr Saarland, sieht in den neuen Angeboten auch eine deutliche Verbesserung für junge Menschen und ihre Ansprüche an die eigene Mobilität. Schüler und Azubis bekämenjetzt mehr Fahrmöglichkeiten spätabends und am Wochenende für das gleiche Geld. Gleichzeitig erhofft sich Jesel generell einen deutlichen Fahrgastzuwachs und verweist hier auf „günstige saarlandweit gültige SchlauVV Abo-Angebote für Berufspendler und Senioren sowie das 9 Uhr-Abo für monatlich 39 Euro und die Tageskarte für zwei Personen zum Preis von 9,90 Euro."