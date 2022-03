Wegen Angriffskrieg in der Ukraine : Spritpreise steigen stark an – lohnt sich deshalb die Fahrt nach Luxemburg?

Eine Zapfpistole steckt im Tankstutzen eines Autos (Symbolbild): Die Preise für Benzin und Diesel sind angestiegen. Foto: dpa/Jens Büttner

Schon die Corona-Pandemie hat zu hohen Preisen für Energie gesorgt. Jetzt verschärft der Angriffskrieg Russland in der Ukraine die Situation. Das merken vor allem die Autofahrer. Lohnt sich deshalb die Fahrt nach Luxemburg?

Die Benzin- und Dieselpreise steigen inzwischen im Tagesrhythmus auf neue Rekordhöhen. Der Preis für Super E10 in Deutschland stieg am Freitag auf durchschnittlich 1,91 Euro – am Montag lag der Preis noch bei 1,82. Diesel verteuerte sich auf 1,94 Euro – am Montag waren es noch 1,74 Euro.

Hauptursache seien Russlands Krieg in der Ukraine und die wachsende Nervosität am Rohölmarkt. Am Donnerstag kostete die Nordseesorte Brent zeitweise 120 Dollar je Barrel (159 Liter). Das war der höchste Stand seit fast zehn Jahren. Das historische Allzeithoch von 147,50 Dollar aus dem Jahr 2008, ist zwar noch nicht wieder erreicht. Trotzdem übertrifft der Preisanstieg fast alle Vorhersagen von Fachleuten – im vorigen Jahr hätte sich das kaum jemand vorstellen können.

Auswirkungen auf das Saarland

Auch im Saarland müssen Autofahrer an der Zapfsäule mit hohen Preisen rechnen. Der Liter Super Benzin kostet am Freitag durchschnittlich 1,97 Euro, Super E10 kostet 1,91 Euro pro Liter und für Diesel-Kraftstoff muss 1,94 € gezahlt werden.

Im Vergleich zum Vormonat verteuerten sich die Preise an den Tankstellen um 26,9 Prozent, wie das Statistische Amt Saarland am Dienstag auf Grundlage vorläufiger Berechnungen mitteilte.

Die hohen Energiepreise führen allgemein zu einer hohen Inflationsrate. Diese lag im Februar bei 4,9 Prozent. Im Vormonat hatte die Inflationsrate bei 4,7 Prozent gelegen.

Spritpreise in Luxemburg und Frankreich

Selbst in Luxemburg sind die Preise für Benzin und Diesel auf hohem Niveau. Laut Aral kostet ein Liter Diesel 1,54 Euro, der Liter EuroSuper95 1,65 Euro. An Aral-Tankstellen in Frankreich müssen Autofahrer am Freitag für den Liter Diesel 1,77 Euro bezahlen und für den Liter EuroSuper95 1,80 Euro.

Somit können Autofahrer, die an Grenze zu Luxemburg wohnen oder arbeiten über 30 Cent Cent pro Liter sparen. Bei einem Tank von 50 Litern sind dies 15 Euro. Über Spritpreis-Apps für Smartphones können Sie auch unterwegs die aktuellen Benzin- und Dieselpreise vergleichen und dadurch Geld sparen.