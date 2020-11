SZ-Telefonaktion : Beim Immobilienkauf lauern viele Fallstricke

Wer eine Immobilie erwerben will, sollte mindestens zehn bis 20 Prozent der Kaufsumme aus eigener Tasche aufbringen können. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Saarbrücken Experten geben Tipps, was Käufer beachten sollten und welche Finanzierung den günstigsten Weg in die eigenen vier Wände ebnet.

HAUSCHULZ Die Darlehen sind oft kombiniert mit Förderprogrammen, bei denen man anstelle des Darlehens oder in Kombination Zuschüsse bekommt. Und bei einer Umfrage von Finanztest hat sich gezeigt (siehe Finanztest 4/2020), dass Banken oft bessere Konditionen bieten, wenn die Finanzierung teilweise über die KfW erfolgt.

Ich habe ein Haus geerbt, das ich renovieren und selbst nutzen will. Kommt das Baukindergeld für mich infrage?

Mein Bausparvertrag ist fünf Jahre alt. Ich will jetzt eine Immobilie erwerben. Ist es sinnvoll, das Bauspardarlehen in Anspruch zu nehmen?

HAUSCHULZ Sehen Sie in Ihren Bausparbedingungen nach dem Darlehenszins. Wahrscheinlich ist er höher als die derzeitigen Zinsen für Baudarlehen. Ist das der Fall, können Sie in Erwägung ziehen, den Vertrag aufzulösen und das Guthaben als Eigenkapital zu verwenden.

Ich will eine gebrauchte Eigentumswohnung kaufen. Gibt es etwas Besonderes zu beachten?

NOTHAFT Lassen Sie sich die Protokolle der Eigentümerversammlungen der letzten drei, besser fünf Jahre zeigen. Daraus ist ersichtlich, ob es Probleme in der Anlage gab oder gibt und ob in nächster Zeit größere Investitionen anstehen, für die eventuell eine Sonderumlage fällig wird. Zur Finanzierung des Wohnungskaufs können Sie auch als Einzelperson ein KfW-Darlehen bis zu 100 000 Euro in Anspruch nehmen. Das Darlehen hat eine Laufzeit von zehn Jahren.