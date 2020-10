Schlappe für Ex-Eigentümer von Halberg Guss : Prevent-Forderungen gegen Daimler größtenteils abgewiesen

Stuttgart/Saarbrücken Der ehemaligen Eigentümer der Saarbrücker Gusswerke hatte vom Stuttgarter Autobauer 42 Millionen Euro gefordert. Zugestanden wurden nun 72 000 Euro.

Im jahrelangen Streit mit dem Autobauer Daimler um die Lieferung von Sitzbezügen ist der Zulieferer Prevent mit seinen Forderungen vor Gericht weitgehend gescheitert. Dem ehemaligen Eigentümer der inzwischen abgewickelten Saarbrücker Gusswerke (damals: Halberg Guss) stünden lediglich gut 72 000 Euro nebst Zinsen für die Lieferung von Ersatzteilen zu, entschied das Landgericht Stuttgart. Einen Anspruch auf Schadenersatz in Höhe von 42 Millionen Euro, wie ihn der Zulieferer geltend gemacht hatte, sahen die Richter hingegen nicht.

Was die Ersatzteillieferungen angeht, kamen die Richter zwar auf rund 570 000 Euro, die Prevent zustünden. Rechne man diese aber gegen Forderungen von Daimler an Prevent auf, blieben am Ende nur 72 360,26 Euro übrig.