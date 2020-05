Stellenabbau bei der Deutschen Bahn? : Gewerkschaft sieht 500 Bahn-Jobs im Saarland in Gefahr

Gewerkschaft sieht 500 Bahn-Jobs im Saarland in Gefahr

Die Gewerkschaft EVG sieht den Bahn-Standort Saarland in Gefahr. Foto: BECKERBREDEL/bub/BECKERBREDEL

Saarbrücken Die Corona-Folgen belasten die Deutsche Bahn schwer. Die Gewerkschaft EVG befürchtet den Verlust von 500 Stellen allein im Saarland. Sie kündigte Widerstand an.

Bei der Deutschen Bahn sind nach Einschätzung der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) wegen der Corona-Krise mehr als 10 000 Arbeitsplätze in Gefahr. Nach Einschätzung des EVG-Landesvorsitzenden Ralf Damde ist davon auch das Saarland betroffen. Er befürchtet, dass hierzulande 500 der laut EVG insgesamt rund 2000 Stellen den Sparplänen zum Opfer fallen könnten. Welche Bereiche möglicherweise betroffen sind, könne er nicht sagen. Doch „ich sehe den Standort mehr als in Gefahr“, sagte Damde am Montag. „Wir haben unseren Widerstand angekündigt.“