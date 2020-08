Konzernzentrale bleibt in Essen : Karstadt Kaufhof streicht noch mehr Filialen von der Schließungsliste

Die Konzernzentrale von Galeria Karstadt Kaufhof bleibt in Essen. Umzugspläne sind laut der Warenhauskette vom Tisch. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf/Essen/neunkirchen Der angeschlagene Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof hat seine Pläne zur Schließung von Warenhäusern noch einmal reduziert. Nachdem zuletzt mehrere Warenhäuser in Berlin von der Schließungsliste gestrichen worden waren, soll nun auch das Karstadt-Warenhaus am Limbecker Platz in Essen erhalten bleiben, wie der Konzern am Dienstag bestätigte.

An der Schließung der Kaufhof-Filiale in der Essener Innenstadt hielt der Konzern dagegen fest. Damit ist die Zahl der Filialen, die geschlossen werden sollen, von ursprünglich 62 mittlerweile auf weniger als 50 gesunken.

Außerdem soll die Zentrale des Warenhauskonzerns in der Ruhrgebietsstadt bleiben. Pläne für einen möglichen Umzug seien vom Tisch, hieß es im Unternehmen.