Vergünstigungen nur für Gewerkschaftsmitglieder Extra freie Tage für Gewerkschafter

Erstmals in Deutschland gibt es für fast eine ganze Branche Regelungen, die nur für Gewerkschaftsmitglieder gelten. Konkret: Die Beschäftigten in der Chemie- und Pharmaindustrie, die Mitglieder der Industriegewerkschaft Bauen, Chemie, Energie (IG BCE) sind, bekommen ab nächstem Jahr einen zusätzlichen Urlaubstag. Einen weiteren freien Tag gibt in den Jahren, in denen sie 10, 25, 40 und 50 Jahre Mitgliedschaft in der Gewerkschaft feiern können. Darauf hat sich die IG BCE gerade in einem neuen Flächentarifvertrag mit dem Bundesarbeitgeberverband Chemie (BAVC) geeinigt, der für die BAVC-Mitglieder und damit für rund 80 Prozent der Branchenunternehmen gilt. Darauf können sich auch die Gewerkschafter freuen, die bei einem Mitgliedsunternehmen des Chemieverbandes Saarland arbeiten, einem BAVC-Landesverband (siehe Infokasten).