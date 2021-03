„Equal Pay Day“ an diesem Mittwoch : Saarländerinnen verdienen weniger

Saarbrücken Die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen ist im Saarland besonders groß.

Die Vorsitzende der Frauen Union Saar, Anja Wagner-Scheidt, sieht neben einer stärkeren Tarifbindung vor allem Verbesserungsbedarf beim Frauenanteil in Führungsetagen. „Dazu sollte auch ein Mutterschutz und Elternzeit für Vorstände eingeführt werden. Was Mini-Jobs betrifft, in denen viele Frauen arbeiten, so müssen die Sonderregelungen für auf Dauer angelegte Mini-Jobs überarbeitet werden“, so Wagner-Scheidt.