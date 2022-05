Tanken, Kinderbonus, Hartz IV : Entlastungspaket ab 1. Juni: Wie viel mehr bleibt tatsächlich im Geldbeutel?

Trier Mit einem Kinderbonus und Heizzuschuss sollen die Bürger des Landes wegen der hohen Energiekosten unterstützt werden: Doch unterm Strich bleibt vielen Familien trotzdem nicht mehr im Geldbeutel.

SPRITPREISE In Deutschland kostet der Liter Diesel derzeit (27. Mai) im Raum Saarbrücken laut dem Vergleichsportal „clever-tanken“ im Schnitt 2,01 Euro. Die günstigsten Tankstellen weisen dabei einen Preis von 1,91 aus. Für Super 95 zahlen Kunden derzeit im Schnitt 2,08 Euro. Die günstigsten Tankstellen im Raum Saarbrücken bieten den Liter für 1,99 Euro an. Durch die Entlastung wäre der Sprit dann diesseits der Grenze zum Teil billiger als in Luxemburg, wo am Mittwoch für Diesel 1,72 und für Super 1,85 Euro bezahlt werden mussten. Peter König, Professor für Fahrzeugsicherheit an der Hochschule Trier und Vorstand für Verkehr und Technik beim ADAC Mittelrhein, spricht von überhöhten Spritpreisen. Daher sei die nun kommende Preissenkung wichtig und er hoffe, dass die Mineralölkonzerne diese auch die Kunden weitergeben würden.