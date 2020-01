Zusammenarbeit mit norwegischem Statkraft : Saarbrücker Enovos liefert grünen Strom an Daimler

Düsseldorf/Saarbrücken Das Energieunternehmen Enovos Deutschland mit Sitz in Saarbrücken liefert grünen Strom an die deutschen Daimler-Standorte. Einer Mitteilung des Unternehmens vom Mittwoch zufolge soll ein großer Anteil des Stroms in deutschen Solar-, Wind- und Wasserkraftanaltagen erzeugt werden.



Die Restmengen sollen aus Wasserkraftanlagen des norwegischen Energiekonzerns Statkraft kommen, der das Grünstromkonzept entwickelt habe. Das stelle sicher, dass die Erzeugung des Grünstroms jederzeit gleichzeitig zum Verbrauch erfolge, heißt es.