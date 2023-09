Energieversorgung nicht gesichert Bei der Energiewende hat die Bundesregierung ihre Hausaufgaben nicht gemacht

Auch woher künftig das Gas kommen soll, ist offen. Das meiste Erdgas erhalten wir inzwischen in flüssiger Form (LNG) aus Qatar und den USA, wo es mit verheerenden Umweltfolgen gefördert wird. Außerdem ist der weltweite Gasmarkt so sehr auf Kante genäht, dass ein Brand bei einem US-Terminalbetreiber im Juni und kürzlich Streiks auf einer LNG-Anlage in Australien die Preise in die Höhe trieben.