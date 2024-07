Jahresbilanz und Ausblick Energieversorger VSE plant millionenschwere Investitionen im Saarland

Saarbrücken · Rund 360 Millionen Euro will der Saarbrücker Energie- und Versorgungskonzern VSE in den kommenden drei Jahren in die Energiewende und Transformation des Saarlandes investieren. Welche Maßnahmen konkret geplant sind.

04.07.2024 , 15:58 Uhr

Ein Schwerpunkt der VSE-Gruppe liegt auf dem Ausbau von Windenergie im Saarland. Foto: dpa/Jan Woitas