Trotz Ukraine-Krieg und Energiekrise : Warum Saar-Kommunen Blackouts im Winter für unwahrscheinlich halten – aber vor Heizlüftern warnen

Berlin/Saarbrücken Bundesweit werden Warnungen vor Stromausfällen lauter. Die Saar-Energiewirtschaft hält Blackouts jedoch für sehr unwahrscheinlich – warnt aber vor exzessiver Nutzung von Heizlüftern.

Die Energiekrise infolge des Ukraine-Krieges hat eine bundesweite Debatte über die Stabilität der Stromversorgung von Haushalten ausgelöst. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, hatte am Wochenende in der Zeitung Welt am Sonntag vor der Gefahr von Blackouts, also größeren Stromausfällen gewarnt, etwa wenn im Falle einer ausfallenden Gasversorgung verstärkt elektrisch geheizt werde. Er forderte die Bürger auf, die Empfehlungen des Bundes zum Katastrophenschutz ernst zu nehmen und stets Wasser sowie Lebensmittel im Haus zu haben.