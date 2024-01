Gemeinsame Forderung Saarland und zehn weitere Bundesländer richten sich mit Stahl-Resolution an Bundesregierung

„Alle finanziellen Zusagen, die der Bund gibt, sind verbindlich. Die halten wir auch ein.“ Das hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Grüne) am Montag in der Berliner Saar-Vertretung ausdrücklich festgestellt. „Auch durch die durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts notwendig gewordene Nachsteuerung im Bundeshaushalt waren diese Zusagen nie in Frage gestellt“, erklärte der Minister. Zugleich sei der Bedarf an finanzieller Unterstützung für die Umsetzung von Projekten hoch, die sich in Deutschland mit der Umstellung der Produktion auf grünen Stahl befassen.