Neues Mobilitätskonzept : Saar-Firma bringt das Auto aufs Smartphone

An ihrem Prototypen „Elixir Zero“ testen Daniel Frassinelli, Sebastian Leber, Sohyeon Park und Stefan Nürnberger (v.l.) bereits Autoteile und Computerprogramme, die später in Serienfahrzeugen zum Einsatz kommen sollen. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Das Start-up Elexir entwickelt in Saarbrücken ein Fahrzeug, das individuell auf dem Mobilgerät konfiguriert werden kann.

In ein fremdes Auto steigen und beim Starten schon den Lieblingssender hören. Fahrersitz und Rückspiegel stellen sich automatisch ein und die Sitzheizung springt wie gewohnt an. Die Bedienung dieses Autos ist genauso, wie es der Fahrer bei dem Pkw vorgefunden hat, den er vor zwei Tagen als Miet- oder Leihwagen fuhr. Denn er hat seine mobilen Vorlieben auf dem Smartphone gespeichert, kann sie bei Fahrtantritt abrufen und auf Wunsch verändern – so zum Beispiel einen Tempomat aktivieren oder ihn abschalten.

Das ist zwar noch Zukunftsmusik, und diese Art von Auto, das sich automatisch auf die persönlichen Vorlieben einstellt, gibt es noch nicht. Doch junge Saarbrücker Wissenschaftler sind dabei, diesen fahrbaren Untersatz auf die Räder zu stellen. Das Auto soll wie die vor Kurzem gegründete Firma Elexir heißen und Mitte der 2020er Jahre auf die Straße gebracht werden. „Die mit einem Smartphone aufgewachsene Generation möchte ihr Auto so konfigurieren, wie sie es von ihrem Handy kennen“, ist Stefan Nürnberger überzeugt. Der 34-jährige Informatiker ist neben Sebastian Leber (29), der sich als Wirtschaftswissenschaftler um die Finanzen kümmert, Geschäftsführer von Elexir.

Info Was hat es mit dem IT Inkubator auf sich? Der IT Inkubator an der Universität des Saarlandes unterstützt Firmengründungen aus dem Hochschul-Umfeld (Start-ups), die eine Geschäftsidee mit technologischen Hintergrund verwirklichen wollen. Die Gesellschaft kann Geld geben, hilft aber auch beim Aufbau und der Pflege von Kontakten, bei der Suche nach geeigneten Räumen und der Rekrutierung von Personal. Bisher hat der IT Inkubator nach eigenen Angaben über 100 Start-ups und Märkte überprüft sowie mehr als 15 Teams beim Start unter die Arme gegriffen. Finanziert wird er von der Landesregierung, der Universität und der Gesellschaft Max-Planck-Innovation.

Die Entwicklung der Software läuft auf Hochtouren. „Wir haben sie so weit fertig, dass wir demonstrieren können, was sie leisten kann“, sagt Nürnberger. In der Halle des Saarbrücker Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik (Zema), wo das Team derzeit forscht und entwickelt, steht bereits ein Auto, das als Versuchsobjekt dient. Es heißt „Elexir Zero“, ist aber ein gängiger Elektro-Kleinwagen aus Frankreich. Er ist mit Sensoren und Kameras gespickt, damit die Informatiker nach Herzenslust an ihm herumtesten können.

Zum Team gehören noch der Italiener Daniel Frassinelli und die Koreanerin Soheyon Park. Beide hat Stefan Nürnberger am Cispa Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit kennengelernt, wo er vor der Elexir-Gründung als Junior-Professor Forscher bei Projekten betreute. Frassinelli ist Experte für IT-Sicherheit und Soheyon Park hat vier Jahre als Software-Entwicklerin beim koreanischen Autokonzern Hyundai gearbeitet.

Die Fertigung eines Autos, das wie ein Smartphone funktioniert, sehen die Informatiker entspannt. „Da es einen Elektro-Antrieb haben soll, entfällt die technische Komplexität eines Wagens mit Verbrennungsmotor“, sagt Sebastian Leber, der in seinem früheren Berufsleben Digitalisierungsstrategien für Automobilhersteller entwickelt hat. Schon heute würden kleine Firmen Plattformen für E-Autos bauen, die beliebig konfiguriert werden können, sagt er und erinnert an das israelische Start-up REE. In dessen Pilot-Plattform sind vier Elektromotoren in die Räder integriert – ebenso die Lenkung, die Bremsen und die Radaufhängung. Karosserie und Innenausstattung würden andere Hersteller zuliefern. Das Münchner Start-up Sono Motors, das 2023 ein Elektroauto mit Solarzellen und „Interieur ohne Schnickschnack“ auf die Straße bringen will, nennt Leber als weiteres Beispiel, wohin sich die mobile Zukunft entwickeln könnte.

Die Firmengründer sind außerdem davon überzeugt, dass die Autofahrer künftig immer häufiger Wagen mieten oder leihen, um zum Ziel zu kommen. „Wenn sie dann in einen Elexir steigen, verschafft ihnen das Handys den Fahrkomfort, den sie gewohnt sind“, sagt Nürnberger. „Es steht ihnen frei, eine weitere App herunterzuladen und etwas Neues auszuprobieren.“ Auch Software-Updates würden jedem Nutzer sofort zur Verfügung stehen.