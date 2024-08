Autohandel im Saarland Hedin-Autogruppe will deutschen Hauptsitz ins Saarland holen

Die schwedische Hedin-Gruppe, einer der größten Autohändler in Europa, will im Saarland kräftig wachsen, nachdem das Familienunternehmen erst im vergangenen Jahr mit dem Kauf der Torpedo-Autohäuser mit der Hauptmarke Mercedes den saarländischen Markt für sich entdeckt hat. Als Erstes soll der Standort Saarlouis aufgewertet werden, wo der Mietvertrag kürzlich verlängert wurde. „Wir wollen in das Autohaus investieren“, sagt Tobias Eisele, Geschäftsführer von Hedin Automotive Services, der für die saarländischen Autohäuser zuständig ist.